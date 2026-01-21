Michoacán: alertan por licencias de conducir falsas en páginas fraudulentas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), hace un llamado a la población para no caer en páginas fraudulentas e intermediarios que ofrecen gestión de trámites vehiculares como licencias de conducir y otros documentos.

El trámite de licencias de conducir es presencial, lo que significa que debe realizarse directamente en las oficinas y ventanillas de Recaudación establecidas en la geografía michoacana, y deben cumplir con los requisitos que pueden consultar en el enlace https://michoacan.gob.mx/tramites/licencias/