Michoacán: alertan por licencias de conducir falsas en páginas fraudulentas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), hace un llamado a la población para no caer en páginas fraudulentas e intermediarios que ofrecen gestión de trámites vehiculares como licencias de conducir y otros documentos.
El trámite de licencias de conducir es presencial, lo que significa que debe realizarse directamente en las oficinas y ventanillas de Recaudación establecidas en la geografía michoacana, y deben cumplir con los requisitos que pueden consultar en el enlace https://michoacan.gob.mx/tramites/licencias/
La dependencia estatal cuenta con una página, diseñada por Gobierno Digital, para comprobar la validez de las licencias de conducir, la cual es gratuita y de fácil acceso: https://verificacionlicencia.sfa.michoacan.gob.mx/
Tanto la Secretaría de Finanzas y Administración como el Satmich, pertenecientes a la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, fomentan el cumplimiento, la responsabilidad y el orden financiero; además protegen a la ciudadanía y la previenen de engaños y fraudes, por lo que reiteran que la solicitud de licencias de conducir por primera vez o la renovación de las mismas son trámites personales.
rmr