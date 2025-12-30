Michoacán alcanza meta histórica con más de 10 millones de árboles plantados en 2025

El programa generó un impacto social significativo al beneficiar de manera directa a más de mil 200 actores locales, incluyendo ayuntamientos, comunidades indígenas, ejidos y pequeños propietarios. Asimismo, se priorizaron las cuencas del estado con la plantación de 7 mil 600 hectáreas en las regiones de los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, así como en los ríos Duero y Cutzamala.

Estas acciones se complementaron con obras de restauración de suelos en mil 805 hectáreas, mediante la implementación de terrazas individuales, presas de piedra, morillos, gaviones y zanjas trinchera. Adicionalmente, se llevaron a cabo trabajos de conservación con el acomodo de material vegetal, uso de ramas y otras ecotecnias diseñadas para frenar la erosión y favorecer la infiltración de agua en estas zonas de alta relevancia hídrica.

Al esfuerzo del Gobierno del Estado se sumaron actores clave como la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate, asociaciones civiles, organizaciones no Gubernamentales nacionales e internacionales, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y el programa federal Sembrando Vida.

BCT