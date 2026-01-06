Michoacán alcanza cifra récord en 2025; más de 1.5 millones de turistas llegaron por aire: Bedolla

El mandatario destacó que las ocho nuevas rutas de la aerolínea Volaris permitieron un incremento del 15.4 por ciento de pasajeros al aeropuerto de la capital michoacana con respecto al 2024, al pasar de un millón 304 mil 600 a 1.5 millones el año pasado.

“Con el incremento de la conectividad, Michoacán recibió a turistas estadounidenses provenientes de ciudades del vecino país como Houston, Dallas, San Antonio, Ontario y Sacramento, además de que se fortaleció el turismo nacional al tener vuelos directos a Ixtapa, Puerto Vallarta y Mexicali”, resaltó Ramírez Bedolla.