Michoacán alcanza 15 casos confirmados de sarampión en lo que va del brote nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán suma ya 15 casos confirmados de sarampión, según el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión en México, emitido por la Secretaría de Salud federal (SSA), con fecha del 11 de septiembre.

Además, la dependencia federal reporta 156 casos probables en la entidad, aunque el documento no detalla los municipios donde se concentran los contagios.

En términos de incidencia nacional, Michoacán ocupa el séptimo lugar, por debajo de Chihuahua, que lidera con más de 4,211 casos y 18 defunciones, seguido por Sonora con 88, Coahuila con 54, Guerrero con 47, Durango con 22 y Zacatecas con 21.

El brote en Michoacán se originó en mayo en el municipio de Maravatío, donde se detectaron los primeros tres casos. Esto alertó a las autoridades sanitarias, ya que desde 1992 no se tenía registro de sarampión en la entidad.