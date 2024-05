Michoacán alcanzó el 94 por ciento en transparencia: IMAIP

En entrevista Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, Montes Magaña resaltó que la entidad arrancó el año pasado con una calificación del 82.47 y logró subir hasta el 94 por ciento; sin embargo, explicó, son los sindicatos y los ayuntamientos son los sujetos obligados que deben mejorar su transparencia.

El comisionado detalló que esta información la dio a conocer en el marco del Informe Anual de Labores 2023 que realizó hace unos días, en donde, dijo, es importante reconocer los avances, pero también ver cuáles son las áreas de oportunidad.

Agregó que los 270 sujetos obligados del estado, en 2023, recibieron 12 mil 357 solicitudes de información, además de 450 solicitudes de datos personales. De este universo, detalló, únicamente se impugnaron mil 325 recursos, lo que representa el 10.7 por ciento.

“Esto nos habla de que la gente, primeramente, encontró la información en los portales de transparencia. De las 12 mil 357 solicitudes, únicamente se impugnó el 10.7 por ciento, esto quiere decir que hubo una buena respuesta por parte de las unidades de transparencia de los sujetos obligados y que la gente tuvo que recurrir en menor cantidad al medio de impugnación a través de nosotros”.

Abraham Montes afirmó que uno de los pendientes es el mejorar los tiempos de respuesta por lo que consideró necesario el acercarse a los sujetos obligados para que éstos contesten en el menor tiempo posible, pero también ver, a través del Congreso del Estado, que esta cuestión se mejore a través de ley, como en otras entidades, donde los tiempos de respuesta son de siete días.

El comisionado reiteró que los sindicatos y ayuntamientos deben mejorar en cuanto a transparencia y solicitudes, ya que los ayuntamientos fueron los sujetos obligados que más recibieron recursos de impugnación, en parte, dijo, por la proximidad social, ya que son el primer contacto con la ciudadanía.

Finalmente, dejó en claro que la veda electoral no exime a los sujetos obligados a no transparentar información, ya que, dijo, la ley general y la ley del estado establecen que las obligaciones de transparencia no se consideran propaganda gubernamental, por lo que están obligados a mantener y no retirar de sus portales ni de la plataforma nacional toda la información con la que cuentan.

mrh