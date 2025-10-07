Michoacán: a proceso, sujeto que viajaba con 40 kg de metanfetamina en autobús

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de transporte de metanfetamina, luego de ser detenido en el municipio de Panindícuaro, Michoacán.

De acuerdo con un comunicado de la FGR, difundido este martes, la detención ocurrió el pasado 3 de octubre sobre la autopista de Occidente, tramo México-Guadalajara, a la altura de la caseta de cobro de Panindícuaro.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), interceptaron a un pasajero de un autobús de transporte público que llevaba consigo aproximadamente 40 kilogramos de metanfetamina.

La droga, también conocida como cristal, ice o hielo, se encontraba oculta en 40 bolsas de plástico distribuidas en el interior de dos maletas.

Con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, un juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra el imputado, identificado únicamente como Marco “C”.

“La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado en Michoacán obtuvo de un juez de Control, vinculación a proceso contra una persona, por su probable responsabilidad del delito contra la salud en la modalidad de transporte de metanfetamina”, se lee en el comunicado.

rmr