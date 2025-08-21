Michoacán: a proceso, hombre acusado de abuso sexual contra su vecina de 7 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Valentín “N”, por su posible relación en los delitos de abuso sexual y privación de la libertad, hechos ocurridos en agravio de su vecina de 7 años de edad, en el municipio de Tumbiscatío.

De acuerdo con los datos que obran en la carpeta de investigación, el pasado 19 de agosto, el investigado interceptó a la niña en la vía pública, la sujetó y la condujo hasta su domicilio, donde posteriormente la agredió sexualmente.

La víctima fue auxiliada y rescatada por vecinos, en tanto que Valentín “N” fue asegurado y entregado a elementos policiales municipales de Tumbiscatío, quienes lo pusieron a disposición de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, que dio inicio a la Carpeta de Investigación y reunió datos de prueba de su posible participación en los hechos.

En audiencia y una vez valorados cada uno de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención en flagrancia, resolvió su vinculación a proceso y fijó prisión preventiva oficiosa, además, estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria.

rmr