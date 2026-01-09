Michoacán, a la vanguardia en monitoreo y seguridad del transporte público de Uruapan: Bedolla

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la operación de dos centros de control de flota y monitoreo del transporte público en Uruapan, vinculados al C5i de la Secretaría de Seguridad Pública, Michoacán se coloca a la vanguardia en el uso de tecnología y sistemas inteligentes para reforzar la seguridad de los usuarios y choferes del sector.

Durante una visita a estos centros, conectados en tiempo real a 200 unidades de las cooperativas Tata Lázaro y Colectivos de Uruapan, el gobernador y los secretarios de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, y de Seguridad Pública, Antonio Cruz Medina, constataron la funcionalidad del sistema, que permite acceder a información operativa como frecuencia, número de usuarios, tiempo de recorrido por vuelta, kilometraje por unidad, entre otros, creando reportes personalizados para cada ruta.