Michoacán a la vanguardia en fiscalización: ASM impulsa plataforma digital y fortalece la capacitación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) avanza en un proceso de modernización sin precedentes que combina la implementación de una plataforma digital, la capacitación a servidores públicos y la coordinación con el Poder Judicial. El objetivo: blindar el manejo de los recursos públicos y reducir los espacios para la corrupción, expuso su titular, Marco Antonio Bravo Pantoja.

Explicó que la plataforma digital, que solo espera la reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de Michoacán para entrar en operación, permitirá a los municipios entregar sus cuentas públicas e informes trimestrales en línea, con validaciones automáticas y corrección de errores en tiempo real. “No solo se trata de un avance tecnológico, sino de un cambio estructural en la forma de rendir cuentas”, subrayó.

La iniciativa se enmarca en el esfuerzo que realiza el gobierno de la República, a través de la denominada Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca homologar trámites, reducir cargas administrativas y garantizar una gestión más transparente. Michoacán, dijo el auditor, ya se prepara con la propuesta de reforma a la Ley de Fiscalización para consolidar este proceso.