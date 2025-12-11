Michoacán aún puede ajustar reglas para elección judicial: TEEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) alertó al Poder Legislativo que aún hay tiempo suficiente para revisar y clarificar el marco normativo que regirá la próxima elección judicial, especialmente ante la concurrencia con procesos de otros poderes y niveles de gobierno.

La magistrada presidenta del TEEM, Amelí Navarro Lepe, señaló que la experiencia de la elección extraordinaria pasada evidenció vacíos legales que generaron incertidumbre y afectaron la impartición de justicia en materia electoral.

Navarro Lepe indicó que, si bien la próxima jornada electoral representará un reto importante debido a la "mega concurrencia" —Poder Judicial, Gobernador, Ayuntamientos y Diputados—, la principal preocupación jurisdiccional recae en la elección judicial. La magistrada destacó que la coexistencia de dos tipos de elecciones distintas —una con partidos y financiamiento público, y otra sin ellos— será un panorama inédito para la entidad, por lo que la normativa debe ser clara y robusta.

El núcleo del problema identificado por el Tribunal radica en la falta de certeza sobre los plazos para impugnar los resultados judiciales. Navarro Lepe recordó que en la elección extraordinaria anterior varios asuntos no se pudieron analizar a fondo, ya que fueron desechados por cuestiones de forma.

"Jurisdiccionalmente pasó que muchos asuntos no se entró al fondo y se desecharon porque no impugnaron en el momento que tiene que ser. Entonces aquí la pregunta es, pero, ¿cuándo tiene que ser? Y sí hubo un poco de confusión", mencionó, al insistir en que la necesidad urgente es definir el momento exacto a partir del cual inician los días para presentar una inconformidad.

Se informó que cinco juicios fueron desechados por ser extemporáneos. El punto de fricción era determinar si el plazo de cinco días para impugnar comenzaba en el momento en que el Instituto Electoral declaraba la validez y entregaba la constancia al ganador, o en otra etapa del proceso. Esta confusión normativa impidió que el Tribunal analizara el fondo de las disputas electorales.

Para afrontar el inminente flujo de trabajo, la magistrada también mencionó la necesidad de asegurar el presupuesto para garantizar la estabilidad del personal de las ponencias, elementos esenciales para hacer frente a la carga de trabajo esperada. Aunque la elección judicial pasada tuvo una baja incidencia de demandas en comparación con las elecciones partidistas, la concurrencia generalizada sugiere un aumento significativo en los medios de impugnación.

Para el TEEM, la revisión del marco legislativo es crucial para otorgar certeza a la ciudadanía y asegurar que, en el proceso electoral concurrente, el acceso a la justicia electoral no se vea truncado por ambigüedades procesales.

SHA