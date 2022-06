Michoacán, 6to lugar nacional de productividad agrícola en EU y Canadá

“Cuando hay apretura a nuevas vacantes van a prueba, es decir les dan tres meses de contrato y de acuerdo al desempeño vuelven a ser contratados en el mismo periodo de siete a ocho meses cada año hasta que logran una pensión”, apuntó.

No obstante, si el trabajador incumple con el trabajo no sería contratado de nuevo y habría sanciones para con el Estado.

“El trabajador que no se reporta ya no es contratado, el trabajador que incumple la norma no es contratado es decir que se drogue, que tome o pelee ya no es contratado, desvirtúa el programa”, señaló.

Aparicio Cuiriz agregó que en este programa Estados Unidos paga a cada trabajador 12 dólares la hora y Canadá 14 dólares. Lo que ha generado envío de remesas de enero a la fecha por un monto de 105 millones de pesos, solo por este programa.

Por su parte, el subsecretario del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Juan Pablo Puebla Arévalo, dejó en claro que no trabajan con ninguna asociación civil que se dice puente laboral entre los países en mención.