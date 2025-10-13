Michoacán: 44 armas, 44 explosivos y más de 4 mil municiones, decomisados durante septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de septiembre en Michoacán, la operación interinstitucional diaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), logró el decomiso de 44 armas de fuego, más de 4 mil cartuchos útiles, así como 25 kilos de metanfetamina.

A través de operativos realizados por la Guardia Civil, en amplia coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), autoridades estatales y locales, se aseguraron 27 fusiles y 17 pistolas; sumado a lo anterior también fueron desactivados 44 artefactos explosivos improvisados.