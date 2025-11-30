Michoacán: 23 toneladas de droga y 180 detenidos por extorsión, reporta SSPC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En conferencia de prensa nacional, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informaron los resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia federal implementada en la entidad para combatir delitos de alto impacto y fortalecer a las instituciones de seguridad locales.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2025, se logró la detención de 932 personas relacionadas con delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y la desactivación de 17 laboratorios clandestinos de metanfetamina.

En el mismo periodo, se reforzó la presencia de fuerzas federales con 12,514 elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional y SSPC, desplegados en municipios clave como Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán. Este despliegue incluyó equipos de inteligencia, drones, sistemas antidrón, células contra explosivos y torres de vigilancia.