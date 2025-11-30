Michoacán: 23 toneladas de droga y 180 detenidos por extorsión, reporta SSPC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En conferencia de prensa nacional, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informaron los resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia federal implementada en la entidad para combatir delitos de alto impacto y fortalecer a las instituciones de seguridad locales.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2025, se logró la detención de 932 personas relacionadas con delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y la desactivación de 17 laboratorios clandestinos de metanfetamina.
En el mismo periodo, se reforzó la presencia de fuerzas federales con 12,514 elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional y SSPC, desplegados en municipios clave como Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán. Este despliegue incluyó equipos de inteligencia, drones, sistemas antidrón, células contra explosivos y torres de vigilancia.
García Harfuch también destacó que como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se instaló en Michoacán una subsede de la Unidad Antiextorsión y se capacitó a operadores del , lo que ha permitido 478 detenciones en el país, de las cuales 180 ocurrieron en Michoacán.
El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, detalló que a partir del 8 de noviembre se sumaron 1,980 efectivos a los más de 8 mil ya desplegados, alcanzando un total de 10,506 elementos federales activos en el estado. Estos operativos se agrupan en planes como Paricutín, Contención, Uruapan, Cítricos y Tichy.
La Sedena informó que se realizaron 22 operaciones aéreas, 376 servicios desplegados, la instalación de 17 torres de inspección contra robo de vehículos y la creación de 126 bases de operaciones interinstitucionales. También se integró un centro de inteligencia coordinado en la 21 Zona Militar en Morelia.
En cuanto a resultados específicos, del 10 al 28 de noviembre se registraron 135 detenciones, el aseguramiento de 444 kg de droga, 28,800 litros de sustancias químicas, 57 armas de fuego, y la inhabilitación de 14 tomas clandestinas. Además, se destruyeron 8 campamentos criminales y se identificó una zona de concentración de químicos.
La Marina reportó el aseguramiento de 2.5 toneladas de cocaína en costas de Lázaro Cárdenas, y confirmó operaciones permanentes en los municipios de Aquila y Coahuayana, con apoyo de drones, buques y vigilancia marítima. Estas acciones forman parte de una estrategia regional que también incluye estados vecinos.
Las autoridades aseguraron que las acciones realizadas han comenzado a impactar en la reducción de homicidios dolosos. En noviembre, Morelia pasó de 14 homicidios en septiembre a 3; Uruapan, de 20 a 7; Zamora, de 21 a 15; y Apatzingán, de 11 a 5. La tendencia, dijeron, muestra resultados positivos del plan integral.
Finalmente, se informó que el Plan Michoacán contempla 12 ejes de acción y más de 100 tareas específicas, y que las acciones continuarán con visitas periódicas a municipios, reuniones con sectores productivos —como aguacateros y limoneros—, y coordinación estrecha con autoridades estatales y municipales.
BCT