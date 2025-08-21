“Mi responsabilidad es la Fiscalía”: Torres Piña descarta candidatura a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del destape de Morena sobre Carlos Torres Piña como posible carta fuerte para la gubernatura de Michoacán, el fiscal aseguró que su principal responsabilidad es la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, cargo en el que pretende mantenerse los 9 años, descartando así tener intenciones de ir por la candidatura al solio de Ocampo.
Las reuniones han permitido identificar demandas ciudadanas, como la percepción de extorsión o amedrentamiento en retenes operados por elementos de la Fiscalía. En respuesta, el fiscal emitió el pasado lunes una circular que prohíbe los retenes por parte de la FGE y otra que ordena que todas las unidades de la institución estén balizadas, con placas visibles y sin vidrios polarizados, salvo en vehículos de inteligencia e investigación.
RPO