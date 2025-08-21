Michoacán

"Mi responsabilidad es la Fiscalía": Torres Piña descarta candidatura a la gubernatura de Michoacán

El fiscal negó que sus reuniones con diversos sectores civiles tengan intenciones políticas, afirmando que el objetivo es escuchar a la población sobre el actuar de la FGE
“Mi responsabilidad es la Fiscalía”: Torres Piña descarta candidatura a la gubernatura de Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del destape de Morena sobre Carlos Torres Piña como posible carta fuerte para la gubernatura de Michoacán, el fiscal aseguró que su principal responsabilidad es la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, cargo en el que pretende mantenerse los 9 años, descartando así tener intenciones de ir por la candidatura al solio de Ocampo.

"Yo la verdad es que estoy muy metido en esta nueva responsabilidad. Ya traigo un chip distinto al que venía fungiendo. La verdad es que esta es una institución muy grande, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con una exigencia permanente y con una exigencia muy fuerte por parte de la sociedad en respuestas inmediatas”.
Tras su paso como secretario de Gobierno, Torres Piña refirió que su actual encargo en la FGE le obliga a concentrarse exclusivamente en la seguridad pública y la procuración de justicia, al tratarse de una exigencia de las y los michoacanos. Por ello, insistió en que su concentración en este momento es en la Fiscalía al 100 % y no en una candidatura.

En entrevista, negó que sus recientes actividades en las regiones de Michoacán tengan fines electorales, pues se trata —dijo— de un acercamiento en las fiscalías regionales para conocer sus necesidades, y con sectores civiles a fin de escuchar inquietudes respecto al actuar de la FGE. De las 10 fiscalías regionales, solo están pendientes de visitar la de Huetamo y la de Coalcomán.

Las reuniones han permitido identificar demandas ciudadanas, como la percepción de extorsión o amedrentamiento en retenes operados por elementos de la Fiscalía. En respuesta, el fiscal emitió el pasado lunes una circular que prohíbe los retenes por parte de la FGE y otra que ordena que todas las unidades de la institución estén balizadas, con placas visibles y sin vidrios polarizados, salvo en vehículos de inteligencia e investigación.

“Todo esto en base también a las reuniones que se tienen con los sectores, porque hay que escuchar a la gente. Si yo estoy solamente detrás del escritorio queriendo atender desde el punto de vista técnico, podemos perder esa percepción de la gente”
argumentó, descartando intenciones políticas de dichos encuentros


