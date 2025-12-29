Miércoles 31, último día para Emplaca tu moto en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Finanzas, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), invita a las personas que tienen motocicletas irregulares a obtener los beneficios del programa Emplaca tu moto, señaló el tesorero estatal, Luis Navarro, quien reconoció que se ha registrado una excelente respuesta por parte de la ciudadanía.

El plazo del programa será hasta el miércoles 31 del presente mes de diciembre, motivo por el que es importante aprovechar la condonación de multas en el registro de motocicletas irregulares que circulan por toda la geografía michoacana, explicó.

Tras señalar que el hecho de contar con motocicletas regularizadas y en orden da certeza a sus poseedores y mayor seguridad a la ciudadanía, al tratarse de vehículos con identidad, el secretario destacó que el trámite debe realizarse de manera personal y directamente en las ventanillas de las oficinas de Recaudación, las cuales operan en todo el estado, donde las personas interesadas obtendrán su placa y el refrendo 2025.

Finalmente, el responsable del manejo de los recursos públicos de Michoacán expresó que Emplaca tu moto es un programa prioritario en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por la importancia de que los vehículos que transitan en la entidad se encuentren regularizados.