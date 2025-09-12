Mezcal michoacano, con retos en la unificación del gremio y la exportación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mayor exportación y unión entre mezcaleros forman parte de los retos que tiene el sector, señaló el productor, envasador y comercializador de mezcal, Alino Zúñiga.

En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que si bien en los últimos años ha habido un crecimiento en el mezcal, todavía falta mucho para alcanzar el proceso del tequila y su gusto por todo el mundo.

Y es que refirió que al tratarse de una experiencia natural, espirituosa, ancestral y artesanal, mucha gente prefiere no consumirlo, pero poco a poco agarra camino en el mundo, siendo el de Michoacán uno de los más competitivos.

Si bien la importación tiene buenos resultados en la Ciudad de México, en la Riviera Maya y otras ciudades del centro del país, se busca que tenga más presencia en otros estados; mientras que a nivel internacional se ha logrado llegar a California, Denver y algunas ciudades de Estados Unidos, al igual que Europa, pero se requiere de mayor presencia de marcas y maestros michoacanos.