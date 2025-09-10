Mezcal: 51 marcas con distintito "Michoacán de Origen"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 51 marcas de mezcal ya cuentan con el distintivo "Michoacán de Origen" y serán ellas las que formen parte del primer punto de venta que se prevé abrir en próximas fechas por parte del Gobierno del Estado, informó la directora de Comercialización de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Guadalupe Morelia Fuentes Peña.
Sin dar mayores detalles sobre el punto de venta, indicó que el distintivo "Michoacán de Origen" es una de las acciones impulsadas por el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, con el objetivo de certificar la calidad, autenticidad y valor cultural de productos y servicios elaborados en el estado.
En esta ocasión, dijo, el mezcal es uno de los productos con mayor impulso en la presente administración, por lo que invitó a los productores a obtener dicho distintivo mediante un registro ante la Sedeco. Para ello, se requiere presentar el título de marca, una identificación oficial con fotografía, constancia de situación fiscal y comprobante de domicilio.
Agregó que esta certificación brinda un valor agregado a los productos que se comercializan, ya que el distintivo también garantiza que los mezcales, en este caso, sean de calidad y estén debidamente regulados.
mrh