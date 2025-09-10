Mezcal: 51 marcas con distintito "Michoacán de Origen"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 51 marcas de mezcal ya cuentan con el distintivo "Michoacán de Origen" y serán ellas las que formen parte del primer punto de venta que se prevé abrir en próximas fechas por parte del Gobierno del Estado, informó la directora de Comercialización de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Guadalupe Morelia Fuentes Peña.

Sin dar mayores detalles sobre el punto de venta, indicó que el distintivo "Michoacán de Origen" es una de las acciones impulsadas por el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, con el objetivo de certificar la calidad, autenticidad y valor cultural de productos y servicios elaborados en el estado.