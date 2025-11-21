Metrobús en Morelia: Gobierno federal respalda proyecto de movilidad de Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra del metrobús para Morelia, gestionada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tiene el respaldo del Gobierno federal para su ejecución como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En reunión virtual con el mandatario estatal y transportistas de colectivos urbanos, suburbanos y combis de Morelia, la funcionaria federal destacó el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para apoyar este proyecto, que permitirá modernizar la movilidad de la capital del estado.

Compartió que en este proceso es importante la suma del sector transportista, el cual —aseguró— será incluido para que los beneficios lleguen a los trabajadores y choferes, así como a la población en general.