Meteorito auténtico podría ser expuesto en el Planetario de Morelia tras su remodelación, adelantan
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, y el astronauta de origen michoacano, José Hernández, gestionan la llegada de un meteorito auténtico al Planetario de Morelia para que sea expuesto en el recinto, una vez que éste sea rehabilitado.
Esta noticia fue dada a conocer por la funcionaria estatal, luego de supervisar la obra del Planetario “Lic. Francisco Rivera”, cuya rehabilitación, dijo, presenta un avance del 40 por ciento.
“Vamos a buscar que nuestro planetario sea uno de los mejores a nivel nacional y que también compita a escala internacional”, subrayó Gladyz Butanda.
Con respecto a los avances técnicos de la obra, subrayó que en la fachada se registra un 60 por ciento de avance; un 90 por ciento en el suministro del equipamiento para la sala de proyección, así como un 40 por ciento en las aulas interactivas que tendrá el recinto.
El astronauta José Hernández destacó que esta remodelación y la posible exposición de un meteorito auténtico en el Planetario de Morelia colocarán al recinto como uno de los principales espacios de divulgación científica en México.
rmr