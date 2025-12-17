Meteorito auténtico podría ser expuesto en el Planetario de Morelia tras su remodelación, adelantan

“Vamos a buscar que nuestro planetario sea uno de los mejores a nivel nacional y que también compita a escala internacional”, subrayó Gladyz Butanda.

Con respecto a los avances técnicos de la obra, subrayó que en la fachada se registra un 60 por ciento de avance; un 90 por ciento en el suministro del equipamiento para la sala de proyección, así como un 40 por ciento en las aulas interactivas que tendrá el recinto.