Meseta Purépecha tendrá nuevo cuartel de la Guardia Civil: Rogelio Zarazúa

El funcionario estatal supervisó la obra de las nuevas instalaciones policiales en la Meseta Purépecha del estado, con capacidad para 50 elementos, que se incluye en las acciones de infraestructura en materia de seguridad pública dentro del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La edificación comenzó a construirse en septiembre pasado y quedará concluida a fines de este año, donde se contará con las siguientes áreas, distribuidas en un predio de 6 mil 476 metros cuadrados: cocina/comedor, dormitorio, sanidad, administración, lavandería, armería, subestación eléctrica, cuarto de máquinas, cisterna, planta de tratamiento de aguas residuales, cuarto de residuos sólidos, torres de vigilancia, estacionamiento y accesos.