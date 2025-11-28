Meseta Purépecha tendrá nuevo cuartel de la Guardia Civil: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que, como parte de los compromisos de la administración estatal del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la construcción del cuartel para la Guardia Civil y las Kuarichas (guardias comunitarias) en la comunidad indígena de San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan, registra un avance del 35 por ciento. Esta obra de infraestructura es fundamental para robustecer la seguridad y la coordinación entre los cuerpos policiales y las rondas comunitarias en la región.
El funcionario estatal supervisó la obra de las nuevas instalaciones policiales en la Meseta Purépecha del estado, con capacidad para 50 elementos, que se incluye en las acciones de infraestructura en materia de seguridad pública dentro del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La edificación comenzó a construirse en septiembre pasado y quedará concluida a fines de este año, donde se contará con las siguientes áreas, distribuidas en un predio de 6 mil 476 metros cuadrados: cocina/comedor, dormitorio, sanidad, administración, lavandería, armería, subestación eléctrica, cuarto de máquinas, cisterna, planta de tratamiento de aguas residuales, cuarto de residuos sólidos, torres de vigilancia, estacionamiento y accesos.
El cuartel de la Guardia Civil y Kuarichas en la Meseta Purépecha de Michoacán, fortalecerá la coordinación y las actividades enmarcadas en la estrategia de seguridad conjunta entre los niveles estatal y federal así como con los autogobiernos indígenas.
