Mesas culturales en Uruapan y Zitácuaro plantean acciones por la paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se desarrollaron en Uruapan y Zitácuaro mesas sectoriales en el marco del Encuentro “Comunidades artísticas, patrimonio y memoria”, organizado por la Secretaría de Cultura federal en coordinación con la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum).

En Uruapan, la mesa “Patrimonio cultural y memoria” reunió a especialistas y representantes institucionales para analizar acciones en torno a la preservación del patrimonio material e inmaterial, el fortalecimiento de museos y espacios culturales, así como la mejora de condiciones laborales para artistas y gestores. Las intervenciones destacaron la importancia de visibilizar la diversidad cultural e identidad de los pueblos originarios, como base para la construcción de comunidad.

Por su parte, en Zitácuaro se realizó la mesa “Grupos escénicos y espacios independientes”, enfocada en impulsar la circulación de las artes escénicas y la vinculación con instituciones en todo el territorio estatal. Se plantearon propuestas para ampliar las oportunidades de presentación, crear espacios seguros para la formación y el desarrollo artístico, y garantizar condiciones que favorezcan la participación de niñas, niños y jóvenes en proyectos culturales.

Ambas sesiones reflejaron la relevancia del diálogo con las y los creadores para consolidar rutas culturales sostenidas, que contribuyan al acceso equitativo a la vida cultural y al fortalecimiento del tejido social. Las aportaciones se integrarán a la estrategia cultural del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro continuará este jueves con la mesa “Proyectos Artísticos Comunitarios y Cultura de Paz”, en el Museo Comunitario de Arqueología e Historia, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, donde se cerrarán los trabajos sectoriales orientados a reconocer y potenciar la participación comunitaria como eje fundamental para la paz y el bienestar en Michoacán.