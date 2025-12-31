Mercados llenos, precios justos y algo de regateo: así se vive el cierre del año en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “¿Cuánto es lo menos?”, se alcanza a escuchar en algunos de los pasillos del Mercado Independencia. Si bien la población busca calidad en los alimentos, el pedir “un descuento” para que salga más barato es algo común.
La cena de Año Nuevo ha movido a toda la ciudad; gran parte de los morelianos acuden a los mercados a comprar lo necesario para esta noche mágica que despide al año viejo y da la bienvenida a uno nuevo.
Traer prisas es imposible, la paciencia debe predominar. Los pasillos del Mercado Independencia estaban abarrotados. Carnes, pollo, pescados y mariscos son lo que más se busca para la cena de Año Nuevo. Aquí, los vendedores son puntuales con los precios y justos con los kilos que entregan.
Julián Mendoza acompañó a su esposa a comprar lo que hacía falta para la cena; los complementos, dijo, le tocaron a su familia. Un poco de tocino y carne para acompañar fue parte de la compra que se concretó al interior del mercado.
Refirió que, si bien pueden acudir a supermercados y tiendas grandes, aseguró que la calidad es mejor en los mercados, además de que hay más fluidez y no se pierde tiempo en las cajas de cobro.
Yolanda Benítez, de la colonia Obrera, también acude al mercado a realizar las compras. Comentó que la calidad es mejor que en los supermercados, aunque reconoció que los costos pueden ser superiores.
Ella compró principalmente fruta para ponche y un poco de verdura para la pasta que preparará para su mamá y su hermana. Esta zona del mercado registró poca afluencia, e incluso los vendedores dijeron haber visto menos gente que el año pasado, y quienes llegaban, buscaban regatear.
Don Omar, quien acompaña a su hija en la venta del día, aseguró que al menos cinco personas pidieron “un descuento”. “No podemos hacer eso, de aquí comemos dos familias y nuestro tiempo también es valioso”, expresó.
Muchas de las quejas se enfocan en que varios comerciantes han salido del mercado y se instalan en las calles, lo que afecta las ventas de quienes permanecen dentro.
Este día, en sus alrededores y al interior del Mercado Independencia, hubo movimiento considerable, incluso en los puestos de comida, principalmente de corundas, un platillo muy popular en la cena de Año Nuevo, al igual que el pozole y otros antojitos mexicanos. Hay opciones para todos los gustos.
SHA