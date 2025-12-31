Mercados llenos, precios justos y algo de regateo: así se vive el cierre del año en Morelia

Julián Mendoza acompañó a su esposa a comprar lo que hacía falta para la cena; los complementos, dijo, le tocaron a su familia. Un poco de tocino y carne para acompañar fue parte de la compra que se concretó al interior del mercado.

Refirió que, si bien pueden acudir a supermercados y tiendas grandes, aseguró que la calidad es mejor en los mercados, además de que hay más fluidez y no se pierde tiempo en las cajas de cobro.

Yolanda Benítez, de la colonia Obrera, también acude al mercado a realizar las compras. Comentó que la calidad es mejor que en los supermercados, aunque reconoció que los costos pueden ser superiores.