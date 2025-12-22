Mercado negro de fauna mantiene rescates de grandes felinos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el último año, el Zoológico de Morelia ha recibido al menos dos ejemplares de tigres rescatados en distintas regiones del estado. A pesar del riesgo y del impacto que provoca el mercado negro de fauna, esta tendencia se mantiene.

De acuerdo con Julio César Ávila Medina, director del zoológico de Morelia, la mayoría de los felinos son decomisados en zonas rurales, donde permanecían en cautiverio ilegal o incluso tras haberse escapado.