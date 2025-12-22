Mercado negro de fauna mantiene rescates de grandes felinos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el último año, el Zoológico de Morelia ha recibido al menos dos ejemplares de tigres rescatados en distintas regiones del estado. A pesar del riesgo y del impacto que provoca el mercado negro de fauna, esta tendencia se mantiene.
De acuerdo con Julio César Ávila Medina, director del zoológico de Morelia, la mayoría de los felinos son decomisados en zonas rurales, donde permanecían en cautiverio ilegal o incluso tras haberse escapado.
La desnutrición, las enfermedades congénitas y el maltrato son algunos de los principales aspectos que deben ser atendidos en estos animales.
No se trata únicamente de tigres. Jaguares, leones y otras especies han sido rescatadas por la PROFEPA en zonas donde incluso se registra presencia del crimen organizado. “En los últimos años han llegado algunos que han sido reubicados; llegan, los diagnosticamos y posteriormente los reubicamos con ayuda de la PROFEPA, siempre funcionando como un hospital de animales”, manifestó.
A días de que concluya 2025, el zoológico de Morelia ha recibido más de 60 animales recuperados en decomisos de la PROFEPA, entre ellos aves rapaces, anfibios, reptiles, grandes felinos e incluso plantas exóticas protegidas por la Semarnat.
Respecto al tigre que fue visto en el municipio de Álvaro Obregón, los primeros indicios apuntan a que se trata de un felino que aún no alcanza la madurez física; es decir, se trata de un cachorro. Se presume que escapó de cautiverio en una zona donde convergen distintos ranchos y exhaciendas.
RYE-