Mercado de Pátzcuaro, entre la exigencia y la atención a los turistas

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Son las 9:00 de la mañana, la mayoría de los puestos están abiertos, principalmente la comida, que desde temprana hora empiezan los trabajos para atender a los patzcuarenses y todos aquellos turistas que buscan un desayuno rico y tradicional.

“¡Pásele güerita! Aquí hay de todo” se escuchaba por los pasillos del gastronómico, mientras el resto de los establecimientos abrían.

Tempranito encuentras el café de olla o de una marca comercial, atole de avena y pan para despertar y calentarse de la fría mañana de Pátzcuaro; entre los 8 y 10 grados Centígrados la gente inicia su día, las ventas son lo más importante para llevar un sustento al hogar.