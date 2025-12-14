Mercado de Pátzcuaro, entre la exigencia y la atención a los turistas

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Son las 9:00 de la mañana, la mayoría de los puestos están abiertos, principalmente la comida, que desde temprana hora empiezan los trabajos para atender a los patzcuarenses y todos aquellos turistas que buscan un desayuno rico y tradicional.
“¡Pásele güerita! Aquí hay de todo” se escuchaba por los pasillos del gastronómico, mientras el resto de los establecimientos abrían.
Tempranito encuentras el café de olla o de una marca comercial, atole de avena y pan para despertar y calentarse de la fría mañana de Pátzcuaro; entre los 8 y 10 grados Centígrados la gente inicia su día, las ventas son lo más importante para llevar un sustento al hogar.
Quienes venden café y atole en las mañanas trabajan arduamente, pese a renegar que los espacios son pequeños y no hay el lugar adecuado para que la gente espere por sus alimentos.
Cada que un funcionario o persona servidora pública se acercaba al Mercado, había reclamos por los espacios otorgados. Y es que no solo los establecimientos están en esta condición, los pasillos son una travesía, toda vez que los comerciantes tienen sus productos afuera para llamar la atención de los clientes.
Familias completas y grupos de amigos no perdieron el tiempo y disfrutaron de este domingo de un espacio para comer y conocer la artesanía y tradiciones del Pueblo Mágico, que este domingo, de abrió al público la Plaza Pública Gertrudis Bocanegra, la cual conecta con el nuevo mercado que ya permitido el reordenamiento comercial.
BCT