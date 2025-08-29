Mentes michoacanas reciben premios estatales de ciencia e innovación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un estímulo económico de 50 mil pesos para cada galardonado, la directora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán (ICTI) y autoridades estatales entregaron los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025, en una ceremonia celebrada en el Centro Cultural Clavijero, en Morelia.

En esta edición, la Dra. Ek del Val de Gortari, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, fue reconocida en la categoría de investigadora estatal. De igual forma, el Dr. Francisco Shidartha Guzmán Murillo, del Instituto de Física y Matemáticas de la UMSNH, obtuvo el reconocimiento en la categoría de investigador estatal.

El Premio Estatal de Tecnología fue otorgado al Dr. Gerardo Marx Chávez Campos, de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del TecNM Campus Morelia, mientras que la Dra. Jennifer López Chacón, de la Facultad de Biología de la UMSNH, recibió el Premio Estatal de Divulgación.