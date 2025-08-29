Mentes michoacanas reciben premios estatales de ciencia e innovación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un estímulo económico de 50 mil pesos para cada galardonado, la directora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán (ICTI) y autoridades estatales entregaron los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025, en una ceremonia celebrada en el Centro Cultural Clavijero, en Morelia.
En esta edición, la Dra. Ek del Val de Gortari, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, fue reconocida en la categoría de investigadora estatal. De igual forma, el Dr. Francisco Shidartha Guzmán Murillo, del Instituto de Física y Matemáticas de la UMSNH, obtuvo el reconocimiento en la categoría de investigador estatal.
El Premio Estatal de Tecnología fue otorgado al Dr. Gerardo Marx Chávez Campos, de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del TecNM Campus Morelia, mientras que la Dra. Jennifer López Chacón, de la Facultad de Biología de la UMSNH, recibió el Premio Estatal de Divulgación.
Asimismo, el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada A.C. y UANDANI fueron distinguidos en la categoría de vinculación. Finalmente, el Centro Ecotecnológico para la Innovación y el Desarrollo Industrializadora de Plásticos y Flejes S.A. de C.V. recibió un reconocimiento especial por su innovación incremental y disruptiva en productos sustentables.
Durante el evento, la directora general del ICTI, Alejandra Ochoa Zarzosa, subrayó que Michoacán es un semillero de mentes brillantes comprometidas con su entorno, al contar con más de mil 50 investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores, provenientes de distintas instituciones. Enfatizó además la importancia de que la tecnología se ponga al servicio de quienes más lo necesitan y que la innovación mantenga un enfoque disruptivo con impacto social.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, resaltó que estos premios representan un impulso para fortalecer y consolidar la política en materia de ciencia y tecnología en Michoacán, además de ser un reconocimiento al esfuerzo y trayectoria de quienes trabajan en la generación de conocimiento y en su aplicación social.
agm