Menos pobreza en Michoacán; programas del Bienestar dan resultados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la implementación de los programas estatales y federales del Bienestar, 439 mil 600 michoacanos lograron salir de la pobreza al elevar sus ingresos, informó la titular de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), Andrea Serna Hernández.

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Michoacán la pobreza pasó del 54.2 por ciento en 2016 al 34.3 por ciento en 2024, una reducción de 19.9 puntos porcentuales, más de la disminución registrada a nivel nacional en el mismo periodo, que fue de 13.6 por ciento.