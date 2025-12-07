Menores jugaban con pirotecnia y provocan incendio de vehículo en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo que se encontraba estacionado fue consumido por un incendio, presuntamente ocasionado por la quema de pirotecnia, en la colonia Francisco J. Múgica de la ciudad de Zamora.
Fue la noche de este sábado, cuando vecinos de la calle Volcán Paricutín pidieron ayuda al número de emergencias debido a que un auto tipo sedán estaba ardiendo en llamas.
Bomberos locales se trasladaron al sitio, y laboraron por varios minutos hasta eliminar el siniestro que generó pérdida total del automotor, sin embargo, no se reportaron lesionados.
Algunas personas indicaron que menores se encontraban jugando con pirotecnia y aparentemente uno de los objetos encendido cayó en la unidad motriz comenzado la quemazón.
