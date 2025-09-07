Mejorará IMSS atención en Lázaro Cárdenas; tendrá UMF Plus y camas de terapia intensiva, dice Miguel Ángel Van-Dic

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Hospital General de Zona (HGZ) con Unidad de Medicina Familiar (UMF) no 12 está saturado, reconoció el delegado en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Miguel Ángel Van-Dick Puga, al precisar que Nivel Central aprobó diversos proyectos para la mejora en la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas.
Sin dar fechas ni la situación real que se tiene en el nosocomio, indicó que ha habido una creciente en la demanda de atención, que si bien se ha mejorado las instalaciones del hospital y de la unidad, han sido insuficientes para lo que exige la población derechohabiente del municipio.
En consecuencia, dijo, desde Nivel Central se autorizaron dos proyectos que permitirán la mejora en la atención de los derechohabientes y sus familias.
La primera, dijo, relacionado a la construcción de seis camas de medicina crítica de terapia intensiva, para la cual se tendrá una inversión de 22 millones de pesos.
Además de la construcción de la Unidad de Medicina Familiar Plus que sustituirá al actual centro de atención, toda vez que tendrá mayor capacidad tanto en consultorios, así como en especialidades.
En ese sentido, especificó que se prevé una inversión de 600 millones de pesos y se usará el mismo terreno donde se encuentra el Conjunto Médico, Social y Administrativo "Lic. Ignacio García Téllez", sin tocar la Delegación, el hospital y el Centro de Seguridad Social que contempla auditorio, aulas, canchas deportivas y alberca, por lo que se prevé sacar la Unidad del hospital.
Comentó que el proyecto tendrá las mismas características que se tiene planteado para La Piedad, por lo que en Lázaro Cárdenas también se incrementará a 20 consultorios de medicina familiar, 10 consultorios de enfermería especializada, una unidad digital de radio diagnóstico, tomógrafo, traumatólogo y otorrinolaringólogo.
Actualmente, mencionó, se tiene avanzados los trabajos con el Ayuntamiento Municipal de Lázaro Cárdenas para los permisos correspondientes, lo que permitirá que se saque a la Unidad de Medicina Familiar del hospital y se amplíe la cartera de servicios del nosocomio.
BCT