Mejoran la imagen urbana de Zamora con el programa de Faenas impulsado por Carlos Soto

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la finalidad de mejorar la imagen urbana y ofrecer espacios más limpios y seguros para la ciudadanía, el presidente Carlos Soto impulsa el programa de Faenas, mediante el cual se realizaron labores de limpieza del drenaje, bacheo, mantenimiento de parques y jardines, así como acciones de aseo público en la colonia El Carmen.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado entre distintas dependencias municipales, con el propósito de mejorar las condiciones del mercado y su entorno. Carlos Soto destacó que este tipo de intervenciones continuarán llevándose a cabo en diversos puntos de la ciudad, con la meta de fortalecer la infraestructura urbana y la calidad de los servicios públicos en beneficio de todos los zamoranos.