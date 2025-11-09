Mejoramiento en las actividades agrícolas de Michoacán, dentro el plan hídrico federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), detalló durante la presentación del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, que la estrategia hídrica federal contempla acciones específicas para potenciar el sector primario del estado, asegurando la sustentabilidad y la mejora operativa del campo michoacano.
Este plan, instruido por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, se estructura en tres ejes fundamentales que buscan un impacto integral en la gestión del agua:
El eje crucial para el sector agrícola se centra en el rubro de agua para el campo. Morales López especificó que este componente incluye acciones dirigidas al mejoramiento de canales existentes y la implementación de sistemas de captación avanzados. Estas medidas están diseñadas para optimizar las condiciones de riego y disponibilidad hídrica, elementos esenciales para mejorar la productividad de las actividades agrícolas en la región.
Si bien el foco se pone en el campo, el plan hídrico abarca una visión más amplia:
El primer eje contempla 114 obras de agua potable destinadas a mejorar la eficiencia del suministro a la población, con una inversión proyectada de 800 millones de pesos.
Adicionalmente, se busca atender la necesidad de agua limpia, destinando 330 millones de pesos para el saneamiento del Lago de Pátzcuaro.
En conjunto, el Plan de Agua federal para Michoacán representa una inversión total de mil 630 millones de pesos en infraestructura hídrica.
Este esfuerzo busca no solo garantizar el acceso a servicios básicos, sino que también fortalece la base productiva del estado, asegurando recursos hídricos eficientes y limpios para Michoacán.
BCT