Mejoramiento en las actividades agrícolas de Michoacán, dentro el plan hídrico federal

Este plan, instruido por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, se estructura en tres ejes fundamentales que buscan un impacto integral en la gestión del agua:

El eje crucial para el sector agrícola se centra en el rubro de agua para el campo. Morales López especificó que este componente incluye acciones dirigidas al mejoramiento de canales existentes y la implementación de sistemas de captación avanzados. Estas medidas están diseñadas para optimizar las condiciones de riego y disponibilidad hídrica, elementos esenciales para mejorar la productividad de las actividades agrícolas en la región.