Mejora vida de 60 pacientes en Zitácuaro con cirugías gratuitas: SSM

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en coordinación con el IMSS Bienestar y el Club Rotario Monarca Zitácuaro, llevaron a cabo una Jornada de Cirugías Extramuros en el Hospital General de Zitácuaro, logrando beneficiar de manera gratuita a 60 pacientes de la región.

Especialistas médicos enfocaron los esfuerzos en cirugías laparoscópicas abdominales, una técnica de mínima invasión que permite a los pacientes una recuperación mucho más rápida y con menos dolor. Los procedimientos más recurrentes durante esta jornada fueron la extirpación de vesícula, la reparación de hernias abdominales y la realización de histerectomías.

A diferencia de la cirugía tradicional, la laparoscopía consiste en realizar pequeñas incisiones, de apenas cinco a 10 milímetros, a través de las cuales se introduce una cámara diminuta llamada laparoscopio, que permite al cirujano visualizar el interior del abdomen a través de un monitor, realizando la operación con una precisión milimétrica sin necesidad de grandes aperturas.

Al ser incisiones pequeñas, los pacientes suelen recibir el alta hospitalaria en menos tiempo, las cicatrices son casi imperceptibles una vez que sanan y se reduce significativamente la probabilidad de infecciones o hemorragias postoperatorias.

La SSM destaca que estas jornadas representan un ahorro significativo para la economía de los beneficiarios, ya que este tipo de intervenciones en el sector privado tendrían un costo elevado, además de reducir el rezago quirúrgico y ofrecer servicios de alta especialidad a pacientes sin seguridad social.

mrh