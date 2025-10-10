Mejora el clima y reanudan operaciones marítimas en Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Capitanía del Puerto de Lázaro Cárdenas informó que, tras verificar una mejoría en las condiciones meteorológicas, se reabre la navegación para embarcaciones mayores a partir de las 17:00 horas de este viernes.

Los pilotos de puerto organizarán los movimientos de salida antes que las entradas, con el fin de facilitar las condiciones de operación y evitar contratiempos logísticos.