Mejora el clima y reanudan operaciones marítimas en Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Capitanía del Puerto de Lázaro Cárdenas informó que, tras verificar una mejoría en las condiciones meteorológicas, se reabre la navegación para embarcaciones mayores a partir de las 17:00 horas de este viernes.
Los pilotos de puerto organizarán los movimientos de salida antes que las entradas, con el fin de facilitar las condiciones de operación y evitar contratiempos logísticos.
La información fue difundida por la Coordinación Estatal de Protección Civil a través de redes sociales, junto con una imagen oficial en la que se exhorta a la ciudadanía a llamar al 911 en caso de emergencia.
El Puerto de Lázaro Cárdenas es uno de los más importantes del Pacífico mexicano, clave para el comercio internacional, por lo que cualquier cierre o reapertura impacta directamente en la actividad económica de Michoacán y regiones colindantes.
SHA