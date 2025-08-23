Mejoría en los ingresos de los hogares, un factor de la reducción de la pobreza: economista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras darse a conocer la reducción del 29.6 por ciento de la pobreza multidimensional en México, el analista económico Heliodoro Gil Corona expuso que estos resultados se deben a una combinación de estrategias de políticas públicas que mejoraron los ingresos de la población, una política económica que mantuvo controlados y estables los precios clave de la economía y la salud de las finanzas públicas, con un manejo prudente.

En su análisis, el también profesor-investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo mencionó que entre los principales factores que contribuyeron a este descenso de la pobreza están la mejoría significativa en los ingresos de los hogares, que el salario mínimo general entre 2028 y 2024 tuvo un aumento de 112%.

Asimismo, abundó que el ingreso corriente promedio mensual por hogar se incrementó en 15.7% respecto a 2018, según los datos de la ENIGH 2024.