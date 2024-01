Medio Maratón realizado en noviembre adeuda alrededor de 170 mp al IMCUFIDE

Dijo que derivado del requerimiento de esta suma de dinero, se le quiso acusar de extorsión, no obstante, aseveró que esta cantidad responde a una cuota por participante que se solicita a los comités organizadores de eventos de tal naturaleza.

“El permiso no tiene un costo, lo que tiene un costo y lo marca el periódico oficial autorizado por el Congreso, es una cuota por cada participante, el año pasado era de 39.90 pesos; para este año creo que aumento a 41 pesos por participante. No es algo que nosotros nos inventamos, está en los lineamientos”, aseguró.

Agregó que, tal señalamiento fue utilizado para que la persona que organizó el evento, se deslindara de varias problemáticas que lo aquejaban.

“No me acusó solo a mi, acusó a muchas más personas para zafarse de muchas cuestiones. Yo no le pedí dinero directamente, se le pidió lo que está estipulado en los lineamientos. El comentaba que fueron 4 mil 200 corredores, que por 39.90 que es de cada corredor, él tenía que cubrir una cuota al instituto. Son alrededor de 170 mil pesos que no ha cubierto”, aseguró sin especificar cómo y cuándo le serán requeridos de nueva cuenta.

Además, dijo que de los premios prometidos a los concursantes, los cuales ascienden a una bolsa total superior al medio millón de pesos, no han sido entregados, desconociendo aún si, las asociaciones con las que se abanderaba la carrera fueron beneficiadas.

“Hay mucha gente que se aprovecha del tema deportivo, se tuvo esta mala experiencia el año pasado, qué más que realizar una carrera en beneficio del deporte, lo hizo para beneficio personal. Más que buscar la manera de apoyar, utilizó a las instituciones para poder vender algo que no se llevó a cabo, a AMANC y a deportistas”, señaló.

Por último, aseguró que el hecho fue parteaguas para establecer lineamientos que den certeza de que cada evento que se realice, va a estar apegado a lo estipulado en los reglamentos que lo rigen.

Concluyó pidiendo a la comunidad atlética, confiar en las carreras deportivas que se realizan en Morelia, esto, luego de que se le señalara al IMCUFIDE y al propio Ayuntamiento de Morelia como parte del comité organizador y responsables de las diferentes situaciones que se desprendieron del Medio Maratón llevado a cabo en el mes de noviembre del año pasado, asegurando que cada evento deportivo que se organice, tendrá el aval municipal.

SHA