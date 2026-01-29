Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas va muy adelantado, confirma CEDH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Josué Mejía Pineda, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, informó que el proyecto para un mecanismo estatal de protección a periodistas se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, impulsado por el Poder Ejecutivo Estatal. Mejía Pineda destacó la participación proactiva de la CEDH en la construcción de este protocolo destinado a atender amenazas y riesgos contra la prensa en la entidad.

El funcionario señaló que, si bien la coordinación con la Secretaría de Gobierno (SEGOB) y Seguridad Pública ya existe ante riesgos inminentes, la formalización del instrumento estatal es fundamental para otorgar certeza jurídica a los comunicadores.

Mejía Pineda confirmó la voluntad política del Ejecutivo para crear esta instancia local, lo cual es visto como un avance significativo para la protección de la prensa en Michoacán, un estado con alta incidencia de riesgos para los periodistas.

Al ser cuestionado sobre si la dependencia del mecanismo federal no ralentiza la atención, el titular de la CEDH aclaró que la protección estatal es inmediata, aunque la federal tenga sus propios procesos.

"Si se da un tema de seguridad de un periodista, inmediatamente se le garantiza su protección. Nosotros mismos hemos garantizado que los periodistas o defensores de derechos humanos puedan tener un resguardo inmediato", dijo.

Respecto a la diferencia con el mecanismo federal, Mejía Pineda fue claro al indicar que la versión local aportará mayor eficacia operativa.

"Pues evidentemente es un tema de control, de protocolo construido, y evidentemente es más efectivo porque ya sabemos cuáles son los pasos a seguir", sentenció el Ombudsman.

Sobre la preocupación de los periodistas respecto a la instalación de la junta de gobierno que incluiría a representantes de los medios, Mejía Pineda aseguró que la etapa de diálogo está en curso. Se está esperando confirmación para llevar a cabo foros de escucha.

En este sentido, el titular de la CEDH subrayó que las políticas públicas deben construirse con la voz de los afectados: "La intención es evidentemente someternos a un diálogo con ustedes, los periodistas. Yo les decía, más que nos vengan a imponer una visión, se trata de construirlo".

SHA