“Me voy con la frente en alto”: Yesenia Méndez tras dejar la Presidencia municipal de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Yesenia Méndez Rodríguez anunció su salida del despacho de Presidencia del Ayuntamiento de Uruapan, luego de concluir una etapa de trabajo dentro de la administración municipal encabezada por el exalcalde Carlos Manzo, asesinado el año pasado.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Méndez Rodríguez se despidió de sus compañeros y agradeció el respaldo recibido durante su desempeño en el cargo, destacando el compromiso, la exigencia y la responsabilidad que implicó su labor dentro del gobierno municipal.
“Trabajar apoyando la labor del mejor presidente que ha tenido nuestro municipio, Carlos Manzo, no solo fue una responsabilidad profesional, fue un honor”, escribió, al tiempo que subrayó que el trabajo realizado se basó en honestidad, pasión y sentido humano.
La ahora exfuncionaria señaló que continuará su trayectoria en otra área, asegurando que se retira “con la frente en alto”, manteniendo los principios de honestidad y transparencia que, dijo, han guiado su vida personal y profesional. Asimismo, agradeció al alcalde Carlos Manzo, a quien llamó “líder y amigo”, por la confianza depositada, así como a sus compañeros y a las amistades que consolidó durante su paso por la administración.
“Sigamos adelante, con orgullo, con compromiso, pero sobre todo con la frente en alto”, concluyó en su mensaje.
Anteriormente, Yesenia “N” fue citada a rendir entrevista ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán como parte de la investigación relacionada con el homicidio del exalcalde Carlos Manzo. De acuerdo con información oficial, su comparecencia fue únicamente en calidad de testigo, sin que existiera orden de aprehensión ni cargos penales en su contra, como se llegó a especular.
BCT