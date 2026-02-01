“Me voy con la frente en alto”: Yesenia Méndez tras dejar la Presidencia municipal de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Yesenia Méndez Rodríguez anunció su salida del despacho de Presidencia del Ayuntamiento de Uruapan, luego de concluir una etapa de trabajo dentro de la administración municipal encabezada por el exalcalde Carlos Manzo, asesinado el año pasado.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Méndez Rodríguez se despidió de sus compañeros y agradeció el respaldo recibido durante su desempeño en el cargo, destacando el compromiso, la exigencia y la responsabilidad que implicó su labor dentro del gobierno municipal.

“Trabajar apoyando la labor del mejor presidente que ha tenido nuestro municipio, Carlos Manzo, no solo fue una responsabilidad profesional, fue un honor”, escribió, al tiempo que subrayó que el trabajo realizado se basó en honestidad, pasión y sentido humano.