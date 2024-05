"Me hacen ver como la villana"; Karina Alvarado responde tras ataques por El guardián de las monarcas

En entrevista para MiZitácuaro, la regidora rompió el silencio tras una semana de acusaciones en su contra. Sus redes sociales, tanto Facebook como Instagram, fueron las plataformas en las que internautas han vertido duros señalamientos.

Y es que además en el documental de Netflix se asegura que la funcionaria tramitó un amparo para que no fuese requerida para declarar ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán luego de la desaparición y hallazgo sin vida de Homero Gómez en 2020. También señalan que no quiso participar en el documental, lo que acrecentó entre la ciudadanía las dudas de su responsabilidad en el crimen.

"No me buscaron de la manera correcta, me escribieron por Instagram, después me mandaron whatsapp, pero nunca me buscaron en mi oficina o no trataron de explicarme bien de qué se trataba el asunto", dijo en réplica Karina Alvarado para el medio local.

Asimismo, señaló que en "El guardián de las monarcas" hay "varias imprecisiones". "Yo en la vida he tramitado un amparo, nunca he necesitado los servicios de un abogado y ella (la regidora que lo asegura en el documental) lo firma. Y esos es uno de los principales puntos que ahorita me traen atacada en redes sociales, que por qué me amparé, cuando eso es una total mentira".