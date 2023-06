"Me dedico al campo"; éste fue el último mensaje de Hipólito Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Me dedico al campo", fue parte del último mensaje de Hipólito Mora, a quien asesinaron este día en una emboscada en "La Ruana".

Por medio de sus redes sociales el exlíder autodefensa publicó apenas el pasado miércoles un texto en el recordó la amistad de su conocido Ramón García.

En el texto Hipólito Mora consideró importante sentirse bien consigo mismo.

Añadió que se dedica al campo, algo que le gusta, y se tomó las fotos al lado de una caja de limón, en una huerta; así lo escribió.

"Es muy importante que te sientas bien contigo mism@,deja que los demás opinen lo que los haga sentir bien aunque estén mintiendo. En esta ocasión con mi amigo Ramón Garcia quien me acompañó desde la primer reunión para organizar el nacimiento de las autodefensas y que aún sigue firme y cuento con su valiosa amistad!! Me dedico a lo mío, a lo que me gusta el campo, saludos y abrazo fuerte para todas y todos mis amigos".