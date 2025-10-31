MC cerrará en Michoacán actividades de su escuela de liderazgo político para mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Movimiento Ciudadano (MC) cerrará este viernes 31 de octubre en Michoacán las actividades nacionales de su Escuela de Liderazgo Político para Mujeres Jóvenes, con un intensivo de 8 horas en el Holiday Inn.
Jimena Berthely Durruty, coordinadora estatal de Mujeres en Movimiento detalló que el evento reúne liderazgos de Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Querétaro, además de regiones michoacanas como Zitácuaro, Pátzcuaro, Zacapu, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas y Morelia.
Explicó que la escuela aborda comunicación asertiva con perspectiva de género y feminista:
“La escuela es la configuración de muchos liderazgos juveniles de todo el país que tienen hoy un cargo, una representación del movimiento ciudadano y que nos hemos reunido pensando en que cada vez hay más cuadros jóvenes, liderazgos de mujeres jóvenes, que ocupamos darles herramientas para que tengan rentabilidad política, para que puedan participar y para que verdaderamente puedan incidir en su comunidad”, detalló.
El cierre marca la región centro tras eventos en el sur y Durango. Participan la coordinadora nacional de mujeres, vicecoordinadoras de mujeres y jóvenes, y diputadas locales de MC.
Las sesiones promueven redes entre mujeres en contextos diversos: la capital versus la costa, con interseccionalidades que enriquecen rutas comunes. Berthely destacó que con este tipo de actividades, MC impulsa herramientas para incidencia comunitaria.
La Escuela de Liderazgo Político para Mujeres será este viernes a de 9:00 a 15:00 horas, cerrando un año de escuelas nacionales que forman cuadros femeninos jóvenes para cargos y representación.
El evento subraya la organización femenina como oportunidad. “Hacer red con mujeres es lo que nos salva”, enfatizó Jimena Berthely.
BCT