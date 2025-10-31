MC cerrará en Michoacán actividades de su escuela de liderazgo político para mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Movimiento Ciudadano (MC) cerrará este viernes 31 de octubre en Michoacán las actividades nacionales de su Escuela de Liderazgo Político para Mujeres Jóvenes, con un intensivo de 8 horas en el Holiday Inn.

Jimena Berthely Durruty, coordinadora estatal de Mujeres en Movimiento detalló que el evento reúne liderazgos de Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Querétaro, además de regiones michoacanas como Zitácuaro, Pátzcuaro, Zacapu, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas y Morelia.

Explicó que la escuela aborda comunicación asertiva con perspectiva de género y feminista:

“La escuela es la configuración de muchos liderazgos juveniles de todo el país que tienen hoy un cargo, una representación del movimiento ciudadano y que nos hemos reunido pensando en que cada vez hay más cuadros jóvenes, liderazgos de mujeres jóvenes, que ocupamos darles herramientas para que tengan rentabilidad política, para que puedan participar y para que verdaderamente puedan incidir en su comunidad”, detalló.