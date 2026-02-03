Matan a uno y hieren a otro; “El Calabazo” va a proceso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Alejandro “N”, alias “El Calabazo”, por su posible relación en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos en agravio de Manuel G. y Cristian Eduardo G.

De acuerdo con los datos de prueba, el 6 de enero del presente año, las víctimas acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Carlos Salinas de Gortari en Zamora, donde presuntamente fueron privadas de la libertad y agredidas físicamente por el investigado y otras personas.

Posteriormente, fueron liberadas y, al transitar por la calle Níquel de la misma colonia, las víctimas fueron atacadas con armas de fuego, lo que provocó la muerte de Manuel G. y dejó con lesiones a Cristian Eduardo G.

Tras los actos de investigación realizados por la Fiscalía Regional de Zamora, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Alejandro “N”, misma que fue cumplimentada con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En audiencia, el Juez de Control valoró cada uno de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía para resolver su vinculación a proceso, fijar prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.