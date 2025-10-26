Mastografías gratuitas llegan a 10 municipios del 27 al 31 de octubre: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) cierra el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama con el despliegue de unidades móviles de mastografías del 27 al 31 de octubre, para atender a mujeres de 40 a 69 años en 10 municipios.
Morelia, Venustiano Carranza, Penjamillo, Chinicuila, Pajacuarán, Aquila, Zináparo, Peribán, Briseñas y Coahuayana, serán los municipios a atender con las caravanas móviles, donde las michoacanas podrán realizarse de manera gratuita su estudio de mama, para la detección y diagnóstico temprano de cáncer.
Las interesadas podrán checar lugar de instalación y día exacto en que la unidad arribará a su municipio en el Facebook oficial de la SSM a través del siguiente link https://www.facebook.com/share/p/16Nr8tMFrq/?mibextid=wwXIfr.
Para acceder al servicio, las mujeres deberán presentar copia de su INE, acudir aseadas y con axilas depiladas, evitando el uso de desodorante, perfume, talco o crema corporal. Además no portar joyas y confirmar que haya transcurrido un periodo mínimo de un año desde la realización de su último estudio.
El examen de mastografía consiste en la toma de dos radiografías por cada mama, de los lados y de arriba hacia abajo. El procedimiento tiene una duración aproximada de 15 a 20 minutos y requiere la compresión controlada del tejido mamario. Si bien esta compresión puede generar molestias, estas son consideradas tolerables y necesarias para la adecuada calidad del estudio.
BCT