Mastografías gratuitas llegan a 10 municipios del 27 al 31 de octubre: SSM

El examen de mastografía consiste en la toma de dos radiografías por cada mama, de los lados y de arriba hacia abajo. El procedimiento tiene una duración aproximada de 15 a 20 minutos y requiere la compresión controlada del tejido mamario. Si bien esta compresión puede generar molestias, estas son consideradas tolerables y necesarias para la adecuada calidad del estudio.