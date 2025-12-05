Maritza denunció, la ignoraron, la mataron y sus hijas desaparecieron

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 18 de noviembre de 2025 parecía un día normal en Uruapan. A las 7:00 de la mañana, Maritza Espino, de 28 años, dejó a sus hijas en la escuela: Sofía, de 6 años, y Natalia, de 4. Se despidieron de su madre, una mujer que luchaba contra la violencia que sufría por parte de su pareja sentimental, Luis Felipe, y que buscaba el divorcio tras varias denuncias.
Horas después, el hombre, plenamente identificado, la citó en su casa. Pelearon por celos. Él la amenazó con un cuchillo. Ella escapó, pero él llegó a la escuela de sus hijas y se las llevó. Maritza nunca regresó. La encontraron muerta, con moretones y signos de estrangulamiento. Las dos menores están desaparecidas.
Diana, hermana mayor de Maritza, rompió el silencio. En su familia hay tristeza y dolor, pero especialmente preocupación por el paradero de sus sobrinas. “No sabemos nada de ellas”, expresó.
“La última vez que mi hermana las vio fue por videollamada el 24 de noviembre, pero presencialmente desde el 18”.
“Él le hizo la videollamada a mi hermana para amenazar a la niña y decirle que le iba a hacer daño si no iba a verlo”, contó.
Maritza ya había iniciado el trámite de divorcio y pedido una orden de restricción desde octubre. Luis Felipe ejercía distintos tipos de violencia contra ella: física, con moretones visibles; la espiaba, intervenía su teléfono y aparecía donde ella estuviera. También violencia económica, al condicionarle el recurso para ella y sus hijas, y psicológica, aislándola por completo.
“Él la alejó de todos. Perdió contacto con la familia, no visitaba a su mamá. La tuvo solo en comunicación con él”.
A través de abogados firmaron un acuerdo privado: él se iría tres meses para darle espacio. No funcionó. Fue entonces cuando Maritza acudió a la Fiscalía de Michoacán a denunciar las agresiones y solicitó una orden de restricción en octubre. La ignoraron.
El 18 de noviembre fue la última vez que fue vista físicamente. El 24, la última ocasión en que se supo algo de ella. Su madre denunció la desaparición el 26 de noviembre y ese mismo día se emitió la Alerta Amber. También se advirtió que Luis Felipe la tenía retenida junto con sus hijas, y se proporcionaron detalles de su posible ubicación, pero también fueron ignorados.
–¿Crees que si las autoridades hubieran respondido en octubre cuando solicitó la orden de restricción, tu hermana estaría viva y tus sobrinas no estarían desaparecidas?
Con el caso ya mediático, Diana asegura que la Fiscalía “ha sido amable, pero no avanza”.
Maritza, que se dedicó al 100% a sus hijas Sofía y Natalia, yace ahora en su tumba. Pero la urgencia de encontrar a las niñas, de 6 y 4 años, es prioridad.
Diana y su familia sospechan que Luis Felipe raptó a las hermanitas y las trasladó a Estados Unidos, país que frecuentaba. La urgencia por localizarlas es innegable, y el clamor de la familia de Maritza, evidente:
“Por favor, ayúdenos a encontrarlas”.
RPO