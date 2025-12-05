Maritza denunció, la ignoraron, la mataron y sus hijas desaparecieron

“La última vez que mi hermana las vio fue por videollamada el 24 de noviembre, pero presencialmente desde el 18”.

“Él le hizo la videollamada a mi hermana para amenazar a la niña y decirle que le iba a hacer daño si no iba a verlo”, contó.

Maritza ya había iniciado el trámite de divorcio y pedido una orden de restricción desde octubre. Luis Felipe ejercía distintos tipos de violencia contra ella: física, con moretones visibles; la espiaba, intervenía su teléfono y aparecía donde ella estuviera. También violencia económica, al condicionarle el recurso para ella y sus hijas, y psicológica, aislándola por completo.

“Él la alejó de todos. Perdió contacto con la familia, no visitaba a su mamá. La tuvo solo en comunicación con él”.

A través de abogados firmaron un acuerdo privado: él se iría tres meses para darle espacio. No funcionó. Fue entonces cuando Maritza acudió a la Fiscalía de Michoacán a denunciar las agresiones y solicitó una orden de restricción en octubre. La ignoraron.

El 18 de noviembre fue la última vez que fue vista físicamente. El 24, la última ocasión en que se supo algo de ella. Su madre denunció la desaparición el 26 de noviembre y ese mismo día se emitió la Alerta Amber. También se advirtió que Luis Felipe la tenía retenida junto con sus hijas, y se proporcionaron detalles de su posible ubicación, pero también fueron ignorados.