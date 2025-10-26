Mariposas Monarca, en ruta a Michoacán; ya hay fecha de apertura de los santuarios

Los santuarios habilitados para recibir visitantes son El Rosario, en el municipio de Ocampo; Sierra Chincua, en Angangueo; y Senguio, en el municipio del mismo nombre. Estas zonas forman parte del área núcleo de la reserva y cuentan con la infraestructura necesaria para la atención al turismo ambiental.

De acuerdo con información difundida por la Conanp, la coordinación para esta temporada involucra a dependencias como la Guardia Nacional, Protección Civil, Sectur, Coepris y autoridades locales, así como ejidos de Cerro Prieto, Los Remedios, El Rosario y El Asoleadero, entre otros.