Mariposas Monarca, en ruta a Michoacán; ya hay fecha de apertura de los santuarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La apertura oficial de los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán será el próximo 21 de noviembre, como parte del inicio de la temporada turística y de conservación 2025-2026 en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca
Los santuarios habilitados para recibir visitantes son El Rosario, en el municipio de Ocampo; Sierra Chincua, en Angangueo; y Senguio, en el municipio del mismo nombre. Estas zonas forman parte del área núcleo de la reserva y cuentan con la infraestructura necesaria para la atención al turismo ambiental.
De acuerdo con información difundida por la Conanp, la coordinación para esta temporada involucra a dependencias como la Guardia Nacional, Protección Civil, Sectur, Coepris y autoridades locales, así como ejidos de Cerro Prieto, Los Remedios, El Rosario y El Asoleadero, entre otros.
Previo a la apertura, se realizará una jornada de limpieza titulada “Limpiando la Ruta de la Monarca”, programada para el 30 de octubre, con participación comunitaria en los paradores turísticos Sierra Chincua y El Rosario.
La actividad forma parte de la Semana Nacional por la Conservación y tiene como objetivo preparar los espacios que recibirán a las mariposas durante su proceso de hibernación. Se prevé la recolección de residuos y acondicionamiento de senderos.
Durante el presente año, también se ejecutó una campaña de reforestación en la zona núcleo de la reserva, con la plantación de 100 mil ejemplares de oyamel (Abies religiosa). Las acciones se llevaron a cabo entre julio y septiembre en terrenos federales, estatales y ejidales.
La Conanp recordó que el acceso a los santuarios estará regulado bajo lineamientos específicos, como el uso de guías locales, respeto a senderos marcados y cumplimiento de horarios, con el fin de garantizar condiciones óptimas para la hibernación de la mariposa monarca.
rmr