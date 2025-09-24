Mariposas, cempasúchil y tradición michoacana protagonizan comercial de Converse [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nueva campaña publicitaria de Converse para su colección de Día de Muertos 2025 convierte la tradición michoacana en protagonista absoluta. Con un tono poético, emotivo y visualmente vibrante, el comercial se desarrolla entre los paisajes más representativos de la región: los Pueblos Mágicos de Pátzcuaro y Tzintzuntzan y el lago de Janitzio.

El spot narra, sin palabras, la profundidad de la cultura purépecha a través de imágenes que evocan la conexión entre la vida y la muerte. Las escenas recorren altares coloridos, ofrendas artesanales y caminos cubiertos por pétalos de cempasúchil, mientras el lente se detiene en detalles simbólicos como las mariposas monarca, símbolo de regreso de los seres queridos.

A lo largo del video, la cámara retrata manos que crean: desde la colocación minuciosa de las velas hasta la elaboración de calaveritas de azúcar. Cada acción está acompañada de una atmósfera musical íntima y melancólica, con la canción “Mariposa”, interpretada por el joven cantautor mexicano Jacinto, quien también aparece en el video con su guitarra.

La campaña no utiliza actores profesionales. En su lugar, artesanos, cocineras tradicionales y habitantes de la región participan como verdaderos guardianes de la tradición, ofreciendo una representación genuina de las raíces michoacanas.

rmr