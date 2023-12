Mariana Rodríguez estará acompañando a candidatos de Movimiento Ciudadano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, estará incorporándose en la campaña nacional para acompañar a los diferentes aspirantes a diputaciones federales, senado, gobernaturas, e incluso la presidencia, con el afán de arropar el proyecto que lleve a Movimiento Ciudadano a ocupar significativamente las candidaturas, así lo señaló Antonio Carreño, dirigente del partido en Michoacán.

Con el distinguido eslogan “los fosfo fosfo más puestos que nunca”, externó que no se quedarán fuera de la contienda, y que, aunque no encontrarán el mismo alcance mediático y simpatía con la que Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez consiguieron desplazar al frente en esta contienda, con el acompañamiento de la influencer se espera encontrar una buena respuesta en la ciudadanía, ya que ambos son actores políticos únicos en su categoría.

Será los fines de semana, como lo permite la ley, que la “Chavacana Mayor” y en ocasiones, Samuel García, estén presentes en diferentes eventos que estén pactados de manera interna en el proyecto político electoral para mantener el gran interés que el matrimonio despertó con los simpatizantes.

Dijo que, aunque existen liderazgos ejemplares que pueden encabezar las causas en el país, con la renuncia de García Sepúlveda, habrá que hacer un trabajo adicional para mantener la popularidad del partido, no obstante, externó que están acostumbrados a luchar contra mar y corriente.

Aseguró de esta manera que sí van con candidato a la presidencia de la República y como ya lo adelantó su líder nacional, Dante Delgado, será a más tardar en enero de 2024 que presenten a quien irá al frente del MC en el próximo proceso electoral rumbo al ejecutivo federal.

“Vamos a tener candidato o candidata, eso es un hecho. Lo definimos en el consejo nacional y lo reitero, vamos con proyecto propio y en alianza con la ciudadanía. No nos vamos a sumar al Frente, no nos vamos a sumar a Morena y sus aliados, porque demostramos que hay habilidad y que la ciudadanía sí confía en Movimiento Ciudadano. No vamos a dar un paso atrás, no va a quedar vacante, vamos con candidato propio al 2024”, concluyó.

SHA