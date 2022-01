Marginación causa desinformación en problemas agrarios: Tribunal Agrario

“Le hice saber al entonces gobernador del estado que no era un problema por la tierra, y mucho menos responsabilidad del Tribunal Agrario que tenía a mi cargo. Ni siquiera había un expediente en trámite en nuestro Tribunal, arbitrariamente se señaló, me imagino que por salir del paso, por echarle la culpa a otros, o qué se yo. Pero inmediatamente se aclaró que no tenía su origen ese asunto en un problema de tierras”, señaló.

Añadió que muchas veces quieren tildar a las personas del campo como personas conflictivas y violentas, sin embargo sostuvo que los campesinos no son personas violentas, sino gentes de trabajo. Sin embargo, insistió, “resulta muy fácil culparlos a ellos porque permanecen en un estado de marginación”.

EA