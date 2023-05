Marcharán en Guerrero para exigir justicia para líderes antorchistas asesinados

uerrero, como en otras entidades del país, el número de crímenes y asesinatos van al alza; por lo que esos hechos son un grito social para que la autoridad actúe rápidamente y con eficacia cada vez que haya un homicidio. "En México no debemos tolerar que se siga escalando la violencia y la muerte porque eso es equivalente a la muerte social. Antorcha a nivel nacional se va a movilizar para protestar porque en Guerrero se privó de la vida a tres personas inocentes y no se ha castigado a quienes los asesinaron"

Antorcha también hace un llamado a todos los mexicanos que han sufrido un hecho similar, que han perdido un familiar o amigo, y que no han sido escuchados y no se les ha hecho justicia, a que se unan a un gran movimiento donde todos exijamos que en Guerrero y en el país haya justicia y se castigue a quienes asesinan a personas inocentes; hay que buscar un país donde no haya injusticia e impunidad y exigir a quienes tienen la obligación constitucional de perseguir a los delincuentes, que cumplan su obligación y deber.

RPO