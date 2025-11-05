¡Marchan las bestias! Regresa el desfile más oscuro de Pátzcuaro este 7 de noviembre

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Las calles del Pueblo Mágico de Pátzcuaro se llenarán de criaturas aterradoras este viernes 7 de noviembre, con la edición 2025 de La Marcha de las Bestias, una experiencia colectiva donde el disfraz, el maquillaje y la oscuridad se convierten en protagonistas.

A través de redes sociales, los organizadores convocaron a participar en este desfile temático, que tendrá como punto de reunión el Centro Cultural Jesuita, a partir de las 3:00 de la tarde.

La marcha iniciará en punto de las 7:00 de la noche, cuando las bestias comiencen su recorrido por las principales calles del centro histórico.

Como parte del evento, habrá maquillistas disponibles para quienes deseen caracterizarse antes de iniciar la caminata.

La invitación está abierta a todo público, con el llamado a sumarse con el mejor disfraz o maquillaje que cada quien pueda aportar.