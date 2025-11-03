Marcha en Apatzingán termina con disturbios en Palacio Municipal [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una marcha pacífica en el municipio de Apatzingán para exigir justicia por los asesinatos de Carlos Manzo y Bernardo Bravo, terminó con disturbios en el Palacio Municipal, donde se reportaron actos de vandalismo durante la noche de este lunes 3 de noviembre.

Cientos de ciudadanos vestidos de blanco se congregaron con veladoras, pancartas y consignas en demanda de justicia. La protesta avanzó de manera ordenada por varias horas; sin embargo, una vez concluida la manifestación principal, los ánimos se desbordaron.