Marcha en Apatzingán termina con disturbios en Palacio Municipal [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una marcha pacífica en el municipio de Apatzingán para exigir justicia por los asesinatos de Carlos Manzo y Bernardo Bravo, terminó con disturbios en el Palacio Municipal, donde se reportaron actos de vandalismo durante la noche de este lunes 3 de noviembre.
Cientos de ciudadanos vestidos de blanco se congregaron con veladoras, pancartas y consignas en demanda de justicia. La protesta avanzó de manera ordenada por varias horas; sin embargo, una vez concluida la manifestación principal, los ánimos se desbordaron.
De acuerdo con reportes en video y transmisiones en vivo, un grupo de personas lanzó piedras y quebró vidrios en el edificio del Palacio Edilicio de Apatzingán.
Las consignas visibles en la protesta exigían justicia sin venganza, así como acciones claras de las autoridades ante los recientes hechos de violencia en la región.
SHA