Marcelo Ebrard visitará Morelia este jueves

En este sentido, mencionó que será responsabilidad de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo si sus eventos en Cheranástico y Uruapan los realiza en plazas públicas, cuestión que indicó, el INE prohibió hacia las corcholatas.

"Nosotros no vamos a hacer ningún evento en ningún lugar público porque es algo que el INE planteó que no se hiciera. Marcelo es muy respetuoso de las indicaciones y no lo haremos. Lo que haga la doctora es responsabilidad de ella, pensamos que lo correcto es apegarse a lo que se indique. Nosotros no juzgaremos lo que hagan los demás, pero seremos congruentes al seguimiento de la autoridad", dijo.